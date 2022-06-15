Саратов, 15 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Саратовской области в этом году сложные погодные условия и обильные осадки привели к задержке окончания посевной кампании. Несмотря на возникшие трудности, аграрии сумели выполнить все намеченные планы, сообщает региональное правительство.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

По официальным данным, весенний сев провели на площади более 2,8 млн гектаров. Перевыполнили плановые показатели в Краснокутском, Озинском (по 112%), Краснопартизанском (108%), Питерском (107%), Ровенском (105%) и ряде других районов.

Посевные площади чечевицы выросли в 2022 году до 133%, нута — 122%, свёклы — 110%, гороха — 105%.

Общая посевная площадь с учётом озимых и многолетних культур составила 4,1 млн гектаров.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году саратовские аграрии собрали с посевной площади почти 2,2 млн гектаров более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

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