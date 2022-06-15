Ростов-на-Дону, 15 июня 2022, 10:10 — REGNUM На участки реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) для прохождения учебных сборов прибыли более 110 студентов из Ростовского государственного университета путей сообщения. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Практика на магистрали проводится ежегодно в рамках программы военной подготовки студентов, обучающихся в военно-учебных центрах при Российских железнодорожных университетах.
По замыслу организаторов учебного процесса, в ходе стажировки в реальных условиях участники сбора закрепят полученные знания, «а практические навыки будут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности».
Планируется, что в начале июля на участки реконструкции БАМа прибудут студенты из Москвы. В конце июля с жизнью магистрали познакомятся практиканты из Хабаровска.
Как сообщало ИА REGNUM, курсанты пятого курса Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) завершили стажировку в Восточном военном округе на участке строительства второй нитки БАМа протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск.
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