Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. На участки реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) для прохождения учебных сборов прибыли более 110 студентов из Ростовского государственного университета путей сообщения. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Почта России, 2014 Байкало-Амурская Магистраль

Практика на магистрали проводится ежегодно в рамках программы военной подготовки студентов, обучающихся в военно-учебных центрах при Российских железнодорожных университетах.

«Студенты распределены по взводам, численностью 30 человек в каждом. Они будут располагаться на участках между станциями, на которых находятся военные подразделения. Практика будет проходить согласно специальностям, а именно: мостовики, путейцы и эксплуатационники».

По замыслу организаторов учебного процесса, в ходе стажировки в реальных условиях участники сбора закрепят полученные знания, «а практические навыки будут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности».

Планируется, что в начале июля на участки реконструкции БАМа прибудут студенты из Москвы. В конце июля с жизнью магистрали познакомятся практиканты из Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, курсанты пятого курса Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) завершили стажировку в Восточном военном округе на участке строительства второй нитки БАМа протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск.

Читайте также: Трутнев: Восточный полигон железных дорог не справляется с нагрузкой