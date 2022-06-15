Бухарест, , 10:09 — REGNUM По меньшей мере 10 тыс. медицинских работников по всей Румынии вышли на общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также увеличения размеров социальных выплат и расширения льготных категорий для сотрудников сферы здравоохранения. Об этом 15 июня сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, организатором акции выступил отраслевой профсоюз Sanitas, представляющий интересы среднего и младшего медицинского персонала.

«За последние два года румынские правительства систематически нарушали закон о выплатах, большинство из нас получали минимальные деньги, — заявил один из профсоюзных лидеров Леонард Бэрэску. — Сегодня мы не требуем ничего невозможного: хотим соблюдения равенства перед законодательством».

По свидетельствам очевидцев, наиболее массовые акции проходят в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны. В ряде региональных больниц и поликлиник на работу вышли исключительно представители экстренных медицинских бригад.

О реакции властей на забастовку не сообщается.