В Румынии проходит общенациональная забастовка медиков
Бухарест, 15 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 тыс. медицинских работников по всей Румынии вышли на общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также увеличения размеров социальных выплат и расширения льготных категорий для сотрудников сферы здравоохранения. Об этом 15 июня сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
Согласно официальной информации, организатором акции выступил отраслевой профсоюз Sanitas, представляющий интересы среднего и младшего медицинского персонала.
«За последние два года румынские правительства систематически нарушали закон о выплатах, большинство из нас получали минимальные деньги, — заявил один из профсоюзных лидеров Леонард Бэрэску. — Сегодня мы не требуем ничего невозможного: хотим соблюдения равенства перед законодательством».
По свидетельствам очевидцев, наиболее массовые акции проходят в Бухаресте, Тимишоаре и других крупных городах страны. В ряде региональных больниц и поликлиник на работу вышли исключительно представители экстренных медицинских бригад.
О реакции властей на забастовку не сообщается.