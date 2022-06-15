Герат, Афганистан, , 10:09 — REGNUM В афганской провинции Герат число вооружённых ограблений на шоссе Герат — Адраскан резко увеличилось за последние два месяца. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Грабитель LeoFra

Источники сообщают, что на этой трассе в местности Чахак уезда Адраскан грабители останавливают грузовые и легковые автомобили и отбирают деньги и ценности пассажиров и водителей.

Отмечается, что уже два месяца кражи носят регулярный характер и никаких мер до сих пор не предпринято.

Сообщения о вооружённых ограблениях на дорогах поступают, несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают их искоренение своим самым большим достижением.