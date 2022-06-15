Луганск, , 10:07 — REGNUM Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудила уголовное по факту обстрела города Красный Луч со стороны киевских боевиков с использованием ракеты «Точка-У». Об этом 15 июня сообщает пресс-служба генпрокуратура ЛНР на своей странице в одной из соцсетей.

«Точка-У» VoidWanderer

Уточняется, что 13 июня вооруженные украинские формирования обстреляли Красный Луч из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», выпущенная из которого ракета была сбита над городом.

«По данному факту следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 64 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.