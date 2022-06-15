Курган, , 10:07 — REGNUM В Курганской области на ремонт транзитных дорог выделят свыше трёх миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Карта ремонтов транзитных дорог в Зауралье

«В этом году начинаем ремонт транзитных трасс Далматово — Уксянское, Шадринск — Миасское, а также транзитной дороги от трассы Иртыш (Шумихинский округ - Песчанотаволжанское - Шадринск). Ремонт проведём в этом и следующем годах. Общий объём финансирования указанных объектов превышает 3 млрд рублей», — заявил губернатор Курганской области.

Вадим Шумков также заявил о завершении в 2022 году ремонта трассы от Половинского до Кургана. И будущем ремонте участков до границы с Казахстаном в Половинском и Звериноголовском округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 296 км.

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