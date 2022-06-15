Ереван, , 10:07 — REGNUM Активисты движения «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разобрали палаточный городок на площади Франции в Ереване в ночь на 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

На улицах Еревана Hetq.am

По данным журналистов, автомобильное движение на площади восстановлено. О решении разобрать палатки было объявлено накануне во время митинга. Вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что движение меняет стратегию.

От протестов оппозиция не отказывается. На этой неделе планируется провести шествие и митинг. Кроме того, представительства «Сопротивления» будут созданы в регионах. Также оппозиция намерена не позволить правительству подписывать международные соглашения без «согласования с народом».

Стоит отметить, что в апреле Пашинян заявил о призывах «международного сообщества» к Армении снизить планку статуса Нагорного Карабаха. В оппозиции его обвинили в планах сдать республику Азербайджану. После этого в Ереване начали почти ежедневно проводить акции протеста, на которых участники требуют отставки Пашиняна.