Токио, , 10:06 — REGNUM Власти Северной Кореи обратились к Китаю с просьбой возобновить железнодорожное сообщение между двумя странами, сообщает 15 июня японская газета The Asahi со ссылкой на источники в КНР.

Железная дорога (сс) MichaelGaida

Железнодорожное сообщение было остановлено в конце апреля из-за распространения коронавируса в обеих странах.

Отмечается, что Пхеньян беспокоит нарастающая нехватка продовольствия и медикаментов. Власти КНДР предложили возобновить железнодорожное сообщение по мосту через пограничную реку Ялуцзян.

В свою очередь власти КНР намерены с осторожностью изучить это предложение, опасаясь распространения заражений с территории Северной Кореи.