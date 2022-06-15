Курск, 15 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российские пограничники открыли ответный огонь в сторону боевиков, атаковавших пункт пропуска «Крупец» в Курской области. Об этом 15 июня сообщил глава региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

Губернатор написал в личном телеграм-канале, что в 7:30 с украинской стороны был открыт огонь по пункту пропуска «Крупец» в Рыльском районе.

«Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — проинформировал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР.