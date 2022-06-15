Москва, 15 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Геополитическая ситуация, как бы она не складывалась, не окажет существенного влияния на развитие авиационной отрасли России. Предприятия авиационной промышленности РФ обеспечены заказами как минимум на шесть лет. Об этом 15 июня заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

wacki56 Самолет

В интервью газете «Коммерсант» российский министр подчеркнул, что сверстанные и обеспеченные бюджетом планы будут выполняться.

«Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», — указал Мантуров.

Он отметил, что авиаотрасль получает финансовую поддержку от правительства России, возвращать которую она будет не напрямую, а через налоги от производства самолётов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Глава Минтранса также добавил, что пассажиры не будут платить за новые летательные аппараты из своего кармана.

«Мы будем компенсировать часть затрат на них на определённых маршрутах, чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году», — пояснил Мантуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Министерство транспорта России разработало проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года. На реализацию программы планируется направить 627 млрд рублей. Предполагается, что парк самолётов в России пополнится на 1000 самолётов российского производства, а более половины парка иностранных самолётов пойдёт на запчасти.

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