Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве расширили программу поддержки инноваторов и изобретателей, утвержденную в марте 2022 года. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Изобретатель Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь помимо юридических лиц, часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать индивидуальные предприниматели. Расширение программы позволит увеличить активность московских инноваторов и полнее обеспечить правовую охрану их изобретений в России и за рубежом.

Гранты будут выплачивать на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей. Размер грантов при патентовании в России составит 75 тыс. рублей на один патент, при патентовании за рубежом — до 2 млн рублей за одно изобретение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют стимулировать создание и внедрение прогрессивных технологий.

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