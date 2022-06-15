Москва, 15 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве расширили программу поддержки инноваторов и изобретателей, утвержденную в марте 2022 года. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Изобретатель

Теперь помимо юридических лиц, часть расходов на получение патентной защиты смогут компенсировать индивидуальные предприниматели. Расширение программы позволит увеличить активность московских инноваторов и полнее обеспечить правовую охрану их изобретений в России и за рубежом.

Гранты будут выплачивать на возмещение расходов по патентованию не только изобретений, но и полезных моделей. Размер грантов при патентовании в России составит 75 тыс. рублей на один патент, при патентовании за рубежом — до 2 млн рублей за одно изобретение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют стимулировать создание и внедрение прогрессивных технологий.

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