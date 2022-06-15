Хоршем, Великобритания, 15 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Студия Creative Assembly назвала сроки релиза дополнения Immortal Empires к стратегической игре Total War: Warhammer III. Об этом 15 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Осада в игре Total War: Warhammer III

Разработчики выложили в Сеть кинематографический трейлер и объявили, что бесплатное дополнение выйдет в августе 2022 года. Creative Assembly разместила в блоге большую статью, в которой рассказала о серьёзных изменениях, которые Immortal Empires внесёт в игру, и объяснила, почему изначально оно будет запущено в формате бета-тестирования.

Напомним, Total War: Warhammer III представляет собой смесь пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени (RTS), действие которой происходит во вселенной Warhammer Fantasy. Релиз игры состоялся 3 февраля 2021 года на ПК, а также устройствах под управлением Linux и macOS.