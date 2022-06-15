Донецк, , 10:00 — REGNUM За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 64 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 412 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 155, 152 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также АГС.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Горловка, Озеряновка, Зайцево, Байрак, Железная Балка, Широкая Балка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Кириловка, Аксеновка, Михайловка, Ясиноватая, Еленовка, Красный Партизан, Макеевка, Минеральное и Луганское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко рассказал, что с 08:00 мск 15 июня в Северодонецке для выхода мирных жителей с территории предприятия «Азот» открыт гуманитарный коридор.