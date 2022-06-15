Ялта, Крым, 15 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Крыму бывший инспектор МЧС осуждён за распространение недостоверной информации о проведении специальной военной операции российскими войсками на Украине. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю 15 июня.

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Бывший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Ялте ГУ МЧС России по Республике Крым был ранее задержан сотрудниками ФСБ. Согласно информации ведомства, установлено, что он, находясь при исполнении служебных обязанностей, на собраниях жильцов в Ялте распространял ложную информацию о проведении спецоперации.

«Понимая, что популяризируемые им сведения воспринимаются неосведомленными лицами как достоверные и компетентные, подсудимый также осуществлял поквартирные обходы с целью донесения ложной информации до максимального круга лиц», — приводит комментарий представителя ведомства «Крыминформ».

Ялтинский городской суд признал фигуранта дела виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Сам мужчина в суде свою вину признал и раскаялся. Решением суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишён на три года права занимать должности в федеральной противопожарной службе.