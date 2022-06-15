Париж, , 09:58 — REGNUM Банк Франции немного повысил прогноз роста экономики Франции во втором квартале 2022 года, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Банк Франции немного повысил прогноз роста экономики для Франции во втором квартале 2022 года до 0,25% против 0,2% ранее, так как страна смогла выдержать ситуацию вокруг Украины и эпидемию коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Румынии президент Франции Эммануэль Макрон «поблагодарил» французских солдат, дислоцированных в рамках НАТО.

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