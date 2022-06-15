Париж, 15 июня 2022, 09:58 — REGNUM Банк Франции немного повысил прогноз роста экономики Франции во втором квартале 2022 года, сообщает Le Parisien.
Банк Франции немного повысил прогноз роста экономики для Франции во втором квартале 2022 года до 0,25% против 0,2% ранее, так как страна смогла выдержать ситуацию вокруг Украины и эпидемию коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Румынии президент Франции Эммануэль Макрон «поблагодарил» французских солдат, дислоцированных в рамках НАТО.
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