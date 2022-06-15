В Удмуртии более 163 тыс. человек повторно вакцинировались от коронавируса
Ижевск, 15 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 июня прививку от коронавируса сделали 698 280 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 558 161 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошли 163 048 жителей республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 048 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 214 случаев заражения коронавирусом, из них три — за минувшие сутки.