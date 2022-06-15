Москва, 15 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Поставки вооружений в Молдавию будут нарастать, но молдаване не горят желанием воевать, как и румыны. Об этом 15 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Поставки оружия в Молдавию будут осуществляться и нарастать. Но вопрос в том, что молдаване пока не горят желанием воевать», — заявил эксперт.

По словам политолога, не стремится войти в активный конфликт и Румыния.

«Приднестровью скорее угрожает Украина, где у националистов во власти действительно есть острое желание ударить по ПМР» — заключил Трухачёв.

Напомним, что президент Приднестровья выразил беспокойство поставками оружия в Молдавию и напомнил, что милитаризация заканчивается войной. По мнению Вадима Красносельского «это аксиома».