Томск, 15 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур возглавит делегацию региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме. В состав делегации вошли руководители томских университетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Maximaximax Главный корпус Томского государственного университета

В их число вошли ректоры НИ ТГУ Эдуард Галажинский, ТУСУРа Виктор Рулевский, НИ ТПУ Дмитрий Седнев и другие. По словам главы региона, дни работы на форуме «до предела наполнены» встречами и соглашениями.

«На главном экономическом форуме страны мы представим ключевые проекты региона, главный из которых —«Большой университет Томска», объединяющий возможности лучших в России университетов и академических институтов для эффективного решения задач государства и крупнейших бизнес-компаний», — отметил он.