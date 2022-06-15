Ижевск, , 09:56 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 048 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 214 случаев заражения коронавирусом, из них три — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 17 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса нет несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, один из новых носителей вируса старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попал один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 825 человек, 38 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, девять человек — в тяжелом состоянии, из них двое пациентов подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 августа 2020 года по настоящее время в Удмуртию из-за рубежа прибыли 52 230 человек. Из них 1075 граждан не внесли данные о ПЦР-тесте на коронавирус на Единый портал Госуслуг.

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