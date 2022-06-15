Астана, 15 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Все участвующие в очередном раунде переговоров по Сирии делегации прибыли в Нур-Султан, сообщил 15 июня официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

(сс) Ninara Нур-Султан

«Все делегации, участвующие в Астанинском процессе по Сирии, уже прибыли в столицу Казахстана. Сегодня с утра начались переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что армия Турции может начать военную операцию в Сирии после завершения операции, проводимой сейчас на территории северной части Ирака.

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