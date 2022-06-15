Уфа, 15 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в мошенничестве в Башкирии. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Пирамида

По версии следствия, в 2016 году житель города Уфы предоставлял гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке «Форекс».

В материалах дела указано, что в свою деятельность он вовлек фигуранта уголовного дела, более 30 граждан и других неустановленных лиц.

«Сообщники открыли офисы в городах Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию. При этом фирма не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций на электронном рынке «Форекс», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что с 2016 года по 2019 год обвиняемые под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, при этом они обещали им многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые составляли от 30 тысяч рублей до 4 млн рублей.

«Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на подконтрольные фигурантам уголовного дела расчетные счета. Таким способом они похитили у более 500 граждан свыше 266 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам участия в преступном сообществе и мошенничества. Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело в отношении других обвиняемых сейчас расследуется.

«В обеспечительных целях на имущество обвиняемых, стоимостью более 8 млн рублей, наложен арест, у них изъято свыше 56 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.