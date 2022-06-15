Донецк, 15 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Четыре снаряда из ствольной артиллерии выпустили украинские войска по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 9:35 с позиций в городе Авдеевка. По Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по городу Ясиноватая и посёлку Кременец в Донецкой Народной Республике.