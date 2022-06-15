Донецк, 15 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что новый обстрел Минерального со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДНР под обстрел украинских войск попали Озеряновка и Ясиноватая.