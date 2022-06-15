Михайловский район, Рязанская область, 15 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Три человека погибли 15 июня в результате ДТП на 224-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, около 07:00 грузовой автомобиль столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и пятью легковыми автомобилями. На месте погибли две женщины и мужчина из микроавтобуса. Различные травмы получили пять человек, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На месте происшествия находятся заместитель начальника УМВД России по Рязанской области — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев и начальник УГИБДД региона полковник полиции Сергей Романов. Обстоятельства ДТП уточняются.