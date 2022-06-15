Пенза, , 09:53 — REGNUM Житель Пензы стал очередной жертвой телефонного мошенничества. 38-летний мужчина поверил злоумышленнику и перевел на указанные реквизиты более 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

Со слов пострадавшего, ему на телефон позвонил якобы сотрудник банка. Он убедил пензенца в попытке мошенников снять денежные средства с его банковского счета. Перевод денег на безопасный счет позволит сохранить сбережения. По инструкциям псевдоспециалиста мужчина через мобильное приложение банка перевел на продиктованный счет 130 тыс. рублей. Позже через банкомат он перечислил на 19 телефонных номеров почти 300 тыс. рублей. Получив последний перевод, незнакомец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 406 тыс. рублей. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе устанавливают личность злоумышленника, который от имени сотрудника службы безопасности банка выманил у 35-летней женщины крупную денежную сумму.

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