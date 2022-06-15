Сеул, 15 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился 15 июня со своим коллегой из Швеции Яном-Олофом Линдом, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ситуацию безопасности на Корейском полуострове и в Европе, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны.

Син Бом Чхоль ознакомил своего собеседника с общим положением дел на Корейском полуострове, поблагодарил правительство Швеции за вклад в поддержание мира в регионе. Он также призвал Стокгольм оказать поддержку усилиям Сеула в укреплении безопасности, в том числе в денуклеаризации КНДР.

Представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в налаживании контактов на высоком уровне, а также в сфере военного образования и миротворческой деятельности.