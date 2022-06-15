Краснодар, 15 июня 2022, 09:49 — REGNUM Более двух тысяч тонн составил урожай фруктов и ягод, полученный аграриями Краснодарского края, в 2022 году. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе администрации края.
Глава региона напомнил, что в регионе действуют меры поддержки для сельхозпроизводителей, в том числе — для малого и среднего бизнеса. На данный момент в садоводстве занято около 400 предприятий края, на них приходится производство около 40% общего объёма товарного урожая фруктов и ягод в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сообщили об увеличении на 37% объёма урожая земляники садовой по сравнению с 2021 годом.