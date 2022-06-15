Краснодар, 15 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Более двух тысяч тонн составил урожай фруктов и ягод, полученный аграриями Краснодарского края, в 2022 году. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе администрации края.

Александр Погожев ИА REGNUM Свежая черешня

«С начала года наши аграрии уже собрали более 2 тысяч тонн фруктов и ягод — в их числе более 1 тысячи тонн клубники. Сейчас в садах региона продолжают массовую уборку косточковых культур — вишни и черешни, а также ягод», — уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что в регионе действуют меры поддержки для сельхозпроизводителей, в том числе — для малого и среднего бизнеса. На данный момент в садоводстве занято около 400 предприятий края, на них приходится производство около 40% общего объёма товарного урожая фруктов и ягод в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сообщили об увеличении на 37% объёма урожая земляники садовой по сравнению с 2021 годом.