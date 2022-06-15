Омская область, 15 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Тевризском районе Омской области расследуется уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека и пострадал десятилетний ребёнок. Ход расследования взят на контроль прокуратурой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

Предварительно установлено, что рано утром 12 июня водитель автомобиля Honda HR-V на трассе Тара — Усть-Ишим выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 21 120. В результате водитель и пассажир последнего скончались на месте.

«10-летний внук водителя автомобиля ВАЗ 21 120, находящийся в момент аварии на заднем сидении, госпитализирован с различными травмами в медицинское учреждение», — отметили в прокуратуре.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц. Сотрудники ведомства проверят также версию водителя о том, что причиной аварии послужило грунтово-щебёночное покрытие дороги.