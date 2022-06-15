Донецк, 15 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали Озеряновка и Ясиноватая. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 9:16 с позиций в Авдеевке ВСУ нанесли удар по Ясиноватой, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

В 9:00 из посёлка Новгородское атакована Озеряновка, выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.