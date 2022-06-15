Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве с начала 2022 года по программе реновации простроено и введено в эксплуатацию 15 новостроек, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В готовые для заселения дома уже могут переехать более 6 тысяч участников программы реновации. Общая площадь жилых помещений составляет более 182 тыс. кв. метров.

Лидером по количеству введенных в эксплуатацию новострок является Южный административный округ — сдано четыре дома. На втором месте — Северо-Западный АО — три новостройки. Еще по два дома достроили в Западном и Северном АО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в начала реализации программы реновации по технологии умного сноса демонтировано 95 старых пятиэтажек.

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