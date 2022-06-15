Ярославль, 15 июня 2022, 10:04 — REGNUM В Данилове Ярославской области передано в суд дело мужчины, который держал в страхе весь город. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Данилове Ярославской области в мае 2021 года сгорела машина заместителя главного врача Даниловской центральной районной больницы. За несколько до этого несколько автомобилей медперсонала облили смывной краской. Ранее обвиняемый устроил стрельбу в больнице и угрожал местным журналистам. 3 июня 2021 года полиция задержала двух подозреваемых.
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15 июня стало известно, что расследование уголовного дела завершено.
При этом выяснилось, что 41-летнего мужчину будут судить за ещё один эпизод — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и угрозу убийством.
Дело уже передано в суд, дата первого заседания пока не назначена.
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