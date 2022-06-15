Ярославль, 15 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области передано в суд дело мужчины, который держал в страхе весь город. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Газета «Северянка» Сгоревший автомобиль

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Данилове Ярославской области в мае 2021 года сгорела машина заместителя главного врача Даниловской центральной районной больницы. За несколько до этого несколько автомобилей медперсонала облили смывной краской. Ранее обвиняемый устроил стрельбу в больнице и угрожал местным журналистам. 3 июня 2021 года полиция задержала двух подозреваемых.

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15 июня стало известно, что расследование уголовного дела завершено.

«Обвиняемые из личных неприязненных отношений, совершили поджог автомобиля, принадлежащего местному жителю. В соответствии с заранее распределенными ролями один из злоумышленников, находясь во дворе одного из домов города Данилова, облил кузов автомобиля горючим веществом, после чего поджег его. Второй соучастник в это время наблюдал за окружающей обстановкой. После совершения преступления обвиняемые скрылись с места происшествия. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ярославского СКР.

При этом выяснилось, что 41-летнего мужчину будут судить за ещё один эпизод — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и угрозу убийством.

«По данным следствия, 41-летний обвиняемый в 2021 году, находясь на придомовой территории в городе Данилове Ярославской области, в ходе ссоры со своим 17-летним сыном, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему множественные удары по голове и туловищу, после чего высказал в отношении него угрозу убийством. Мужчина, действуя умышленно, ненадлежаще исполнял обязанности по воспитанию, что было соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», — уточнили детали в следственном комитете.

Дело уже передано в суд, дата первого заседания пока не назначена.