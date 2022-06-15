Барнаул, 15 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Алтайский край вошел в число регионов России с максимальным суточным объемом реализации молока, информирует 15 июня минсельхоз региона.

Couleur Молоко

По оперативным данным Минсельхоза РФ на конец мая 2022 года, максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн достигнуты в Татарии, Удмуртии, Краснодарском крае, Алтайском крае, Воронежской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской областях, говорится в сообщение Минсельхоза России.

В целом суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями страны составил 53,46 тыс. тонн, что на 2,1% (1,11 тыс. тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2020 года личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Держать коров стало невыгодно, многие пустили скотину под нож.

И теперь уже фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию. В апреле 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко известил, что регион ухудшил показатели в животноводстве.

«По производству молока и мяса получены, к сожалению, результаты несколько ниже предшествующего года», — пояснил глава региона.

Читайте также: По поголовью КРС Алтайский край сместился на четвёртое место в РФ