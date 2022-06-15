София, 15 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная партия Болгарии — ГЕРБ начала процесс объявления вотума недоверия действующему кабинету министров страны в целом и болгарскому премьер-министру Кирилу Петкову в частности. Об этом 15 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующий документ подан на рассмотрение комитетов Народного собрания (парламента) Болгарии. Для консультаций вызваны все партии и группы, представленные в высшем законодательном органе страны.

В качестве причин для неодобрения действий правительства руководство ГЕРБ называет высокую инфляцию, резкий рост цен на топливо и другие энергоносители, а также общее обнищание болгар. Реакции членов правительства Болгарии на инициативу оппозиционеров не последовало.