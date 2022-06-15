Тбилиси, 15 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Жителям Грузии нужно выйти 16 июня на массовую акцию в Тбилиси, чтобы показать Европе единство народа в поддержке прозападного курса страны. Об этом заявила на митинге президент республики Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили

«Это будет вместе стоящее общество, население, где все будут рядовыми гражданами. Я, вы и члены любой политической партии или представители властей», — сказала Зурабишвили.

Она объявила, что митинг должен пройти без политических заявлений и плакатов. Допускается, что на акции будут петь. Зурабишвили также призвала послов Евросоюза и стран-членов СЕ поддержать мероприятие.

«Мы будем только стоять в знак того, что для наших детей, для будущего поколения мы хотим Европу», — отметила президент.

Стоит отметить, в политическом секторе Грузии нарастает беспокойство, что Брюссель присвоит статус кандидата на вхождение в ЕС Украине и Молдавии, но откажет в этом Грузии. Это вызвано критикой в отношении грузинских властей от представителей Евросоюза. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае такого отказа оппозиция в стране использует это в качестве повода для попытки переворота.