Париж, , 09:43 — REGNUM В Румынии президент Франции Эммануэль Макрон «поблагодарил» французских солдат, дислоцированных в рамках НАТО, сообщает Le Parisien.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава французского государства поблагодарил «подразделения, которые так быстро мобилизовались», и «тех, кто приходит к власти» за коллективную защиту в рамках НАТО.

Президент также приветствовал «чрезвычайную эффективность» сотрудничества между французами и «бельгийскими братьями по оружию», которые совместно действуют в рамках миссии, в которой Франция является базовым государством под командованием НАТО. Бельгийских солдат в ближайшие месяцы сменят солдаты Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в аэропорту Орли в Париже перед поездкой в ​​Румынию.

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