Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» раскрыли список артистов, которые выступят в рамках основной программы. Одним из хедлайнеров станет Полина Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе «Пятого канала».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» (архивное фото)

Дворцовая площадь 24 июня примет тысячи выпускников в рамках большого городского праздника. Для них выступят петербургские творческие коллективы и звёзды российской эстрады.

Для бывших школьников споют Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Также на «Алых парусах» будет три хедлайнера. Имена первых двух уже раскрыли. Ими станут группа The Hatters и Полина Гагарина, имя третьего пока остаётся для всех секретом. Организаторы рассчитывают, что он станет подарком для выпускников.

Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдёт в Петербурге 24 июня. При этом накануне его проведения в городе ограничат продажу алкогольной продукции.