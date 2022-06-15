Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Дождь в Санкт-Петербурге, принесенный циклоническим вихрем, будет идти до самой ночи, предупредил 15 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, сейчас Петербург находится в центре циклона.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

«Атмосферный фронт красиво разделил Санкт-Петербург пополам, и на большей части города перерыв в осадках. А в западных районах города поливает и прилично», — заметил синоптик уточнив, что по линии Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов уже выпало до 15-20 мм осадков.

«Циклон продолжит движение на север, и атмосферный фронт пойдет назад через центр города. Так что дождь до ночи будет идти», — пояснил Александр Колесов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня 15 июня ожидается облачная погода. Днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного — 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется не выше +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Отметим, что абсолютный минимум температуры воздуха в Северной столицы в этот день регистрировался в 1978 году, тогда ртутный столбик термометра показывал +3,3 градуса. А абсолютный максимум наблюдался в 1998 году, в этот день 24 года назад воздух прогрелся до +34,6 градусов.