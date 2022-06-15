Кейптаун, 15 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Европейские страны в попытках найти альтернативу российскому углю импортировали на 40% больше угля из Южной Африки за первые пять месяцев 2022 года, чем за весь 2021 год, как показали данные, полученные агентством Reuters в среду 15 июня.

Вагоны с углем

Угольный терминал Ричардс-Бей (RBCT) в ЮАР поставил 3 240 752 тонны угля в европейские страны на конец мая 2022 года, что составляет 15% от общего объема экспорта RBCT, тогда как в 2021 году объем европейских поставок составил 2 321 190 (4%).

Начиная со второй недели августа, импорт российского угля будет запрещен в Европейском союзе, что является частью широкомасштабных санкций против Москвы.

В этом году уголь с RBCT получали Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Дания, Польша, Германия и Украина. Некоторые из них начали импортировать уголь с этого терминала только после начала операции России на Украине 24 февраля.

Нидерланды стали четвертым по величине получателем угля с RBCT, на их долю пришлось 5,76% от общего объема.

Импорт с RBCT во Францию вырос почти в семь раз — с 68 005 тонн за весь 2021 год до 464 432 тонн в 2022 году.

Испания, Польша и Германия в 2021 году не импортировали уголь с RBCT. За первые пять месяцев этого года Испания ввезла 355 250 тонн, Польша — 181 515 тонн, а Германия — 157 383 тонны.

Япония, которая также заявила, что запретит импорт российского угля, с января получила 388 249 тонн угля с RBCT, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Китай, третий по величине импортер угля с RBCT в 2021 году, в 2022 году не получал угля с терминала, но увеличил ввоз российского угля.