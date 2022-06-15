Миннеаполис, США, , 09:39 — REGNUM Портал Game Informer опубликовал новое видео с игровым процессом Diablo 4. Ролик был выложен 15 июня на сайте издания.

Diablo IV Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале видео журналисты показали Некроманта (пятый и последний представленный класс персонажа в будущей игре), а затем обсудили PvP-возможности Diablo 4 (PvP — player versus player, режим «игрок против игрока»). В последней части ролика они продемонстрировали бой группы персонажей с одним из «боссов».

Напомним, пока компания Blizzard, погрязшая в скандалах, не назвала дату релиза игры. Ожидается, что четвертая Diablo выйдет в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Diablo Immortal получила самую низкую оценку в истории на Metacritic