Миннеаполис, США, 15 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Портал Game Informer опубликовал новое видео с игровым процессом Diablo 4. Ролик был выложен 15 июня на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo IV

В начале видео журналисты показали Некроманта (пятый и последний представленный класс персонажа в будущей игре), а затем обсудили PvP-возможности Diablo 4 (PvP — player versus player, режим «игрок против игрока»). В последней части ролика они продемонстрировали бой группы персонажей с одним из «боссов».

Напомним, пока компания Blizzard, погрязшая в скандалах, не назвала дату релиза игры. Ожидается, что четвертая Diablo выйдет в 2023 году.