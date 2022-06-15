Северодонецк, ЛНР, 15 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. С 08:00 мск 15 июня в Северодонецке для выхода мирных жителей с территории предприятия «Азот» открыт гуманитарный коридор. Об этом 15 июня рассказал официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«Самое важное мероприятие сегодня на территории ЛНР — это зелёный коридор из промзоны предприятия «Азот» по направлению к населённому пункту Сватово. Данный зелёный коридор работает с 08:00 до 22:00», — сказал он в эфире телеканала RT.

Также Марочко напомнил, что ранее представитель киевского режима заявлял о якобы договоренности об эвакуации мирных жителей с завода «Азот» в Лисичанск, который пока находится под контролем киевских боевиков.

«Такой возможности на данный момент нет, поскольку все мосты, которые связывают Лисичанск и Северодонецк, были уничтожены украинскими радикалами, чтобы не дать убежать своим подразделениям, которые находятся на предприятии», — пояснил официальный представитель НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в подвалах предприятия «Азот» в Северодонецке украинские формирования удерживают в качестве живого щита от 300 до 500 мирных жителей.