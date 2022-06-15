Оренбург, , 09:37 — REGNUM Судебные приставы Оренбургской области выдворили за границу девять иностранцев, сообщили в пресс-службе УФССП по Оренбуржью.

Афганистан

По данным ведомства, ранее две семьи из Афганистана незаконно пересекли границу России и планировали добраться до Германии, которое иностранцы выбрали в качестве места постоянного проживания. В отношении пяти совершеннолетних граждан возбудили административные дела.

По результатам их рассмотрения иностранцам назначили по пять месяцев лишения свободы и штраф в размере 2 тыс. рублей каждому. Пока родители отбывали срок, их дети находились в специализированном реабилитационном центре.

«Процесс выдворения граждан осложнялся временным отсутствием прямого авиасообщения с Афганистаном. Направить граждан через близлежащие государства: Турцию, Иран и другие страны также не представлялось возможным из-за отсутствия у выдворяемых виз на право въезда на территорию данных государств. В результате, дождавшись налаживания прямого авиасообщения со страной гражданской принадлежности, сотрудники УФССП России по Оренбургской области незамедлительно доставили граждан до пункта пропуска через государственную границу в аэропорт Шереметьево и передали представителям пограничного управления ФСБ для посадки на рейс Москва — Кабул», — сказали в службе судебных приставов.

Стоит отметить, за пять месяцев 2022 года в УФССП на исполнении числилось 52 исполнительных производства по принудительному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы России. Из них 36 дел исполнены. Одно — прекращено судом.