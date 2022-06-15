Луганск, , 16:27 — REGNUM Во время боёв у местечка Орехово героически погиб доброволец из бригады «Призрак» Алексей Гордиенко. Об этом 15 июня ИА REGNUM сообщила волонтёр Наталья Литвиненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Алексей Гордиенко прибыл защищать Донбасс ещё в 2015 году из Германии, где жил у матери», — сообщила волонтёр.

Отряд Гордиенко попал в засаду у г. Орехово. Во время боя Гордиенко шел первым, оценил ситуацию, пытался сохранить жизни молодым солдатам. Подпустил к себе противника и подорвал себя и украинских солдат гранатой, сообщила собеседник агентства.

В Германии у Гордиенко остались мать и сестра, которым он оставил свой дом и накопления. Сослуживцы выступают за присвоение Гордиенко звания Героя ЛНР.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с распоряжением президента России началась специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию Украины и освобождение территорий ЛНР и ДНР.