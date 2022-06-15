При освобождении ЛНР героически погиб доброволец из Германии
Луганск, 15 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Во время боёв у местечка Орехово героически погиб доброволец из бригады «Призрак» Алексей Гордиенко. Об этом 15 июня ИА REGNUM сообщила волонтёр Наталья Литвиненко.
«Алексей Гордиенко прибыл защищать Донбасс ещё в 2015 году из Германии, где жил у матери», — сообщила волонтёр.
Отряд Гордиенко попал в засаду у г. Орехово. Во время боя Гордиенко шел первым, оценил ситуацию, пытался сохранить жизни молодым солдатам. Подпустил к себе противника и подорвал себя и украинских солдат гранатой, сообщила собеседник агентства.
В Германии у Гордиенко остались мать и сестра, которым он оставил свой дом и накопления. Сослуживцы выступают за присвоение Гордиенко звания Героя ЛНР.
Напомним, что 24 февраля в соответствии с распоряжением президента России началась специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию Украины и освобождение территорий ЛНР и ДНР.