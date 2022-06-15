Луганск, 15 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Во время боёв у местечка Орехово героически погиб доброволец из бригады «Призрак» Алексей Гордиенко. Об этом 15 июня ИА REGNUM сообщила волонтёр Наталья Литвиненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Алексей Гордиенко прибыл защищать Донбасс ещё в 2015 году из Германии, где жил у матери», — сообщила волонтёр.

Отряд Гордиенко попал в засаду у г. Орехово. Во время боя Гордиенко шел первым, оценил ситуацию, пытался сохранить жизни молодым солдатам. Подпустил к себе противника и подорвал себя и украинских солдат гранатой, сообщила собеседник агентства.

В Германии у Гордиенко остались мать и сестра, которым он оставил свой дом и накопления. Сослуживцы выступают за присвоение Гордиенко звания Героя ЛНР.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с распоряжением президента России началась специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию Украины и освобождение территорий ЛНР и ДНР.