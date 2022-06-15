Северная Осетия, 15 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Северной Осетии обнаружен новорожденный. Его выбросили в кустах возле одного из частных домов в городе Дигора. Жизни младенца ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают место нахождения его матери. По данному факту проводится проверка, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Новорожденный ребенок

Об обнаружении новорожденного, завернутого в плед, сообщил нашедший мальчика 12 июня местный житель. Вызванные на место происшествия полицейские доставили ребенка в больницу. Врачи после осмотра установили, что младенцу всего 3-4 дня от роду. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он находится под присмотром медиков в детской республиканской клинической больнице города Владикавказа.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку. Сотрудники МВД по РСО-Алания разыскивают мать, оставившую в опасности ребенка.